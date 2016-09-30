Танкер с 400 тоннами едкой щелочи тонет у берегов Японии

Фото: BarcroftMedia/ТАСС/Eric Lafforgue

Танкер с 400 тоннами гидроксида натрия терпит бедствие у берегов Японии. Об этом сообщает NHK.

Судно начало тонуть во Внутреннем Японском море к югу от берегов префектуры Ямагути. Находившиеся на борту четыре члена экипажа эвакуированы, они не пострадали.

Пятидесятиметровое судно частично ушло под воду. В настоящее время неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море и по какой причине танкер стал тонуть.

Гидроксид натрия (другие названия – каустическая сода или едкий натр) – самая распространенная в мире щелочь. Химикат может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи.

Пары гидроксида натрия также могут причинить вред дыхательной системе человека. Сам химикат хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество теплоты.