Танкер с 400 тоннами едкой щелочи тонет у берегов Японии

Фото: BarcroftMedia/ТАСС/Eric Lafforgue
Танкер с 400 тоннами гидроксида натрия терпит бедствие у берегов Японии. Об этом сообщает NHK.
Судно начало тонуть во Внутреннем Японском море к югу от берегов префектуры Ямагути. Находившиеся на борту четыре члена экипажа эвакуированы, они не пострадали.
Пятидесятиметровое судно частично ушло под воду. В настоящее время неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море и по какой причине танкер стал тонуть.
Гидроксид натрия (другие названия – каустическая сода или едкий натр) – самая распространенная в мире щелочь. Химикат может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи.
Пары гидроксида натрия также могут причинить вред дыхательной системе человека. Сам химикат хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество теплоты.