Российский МИД подтвердил информацию о хакерской атаке на сайт ведомства

Взлом официального сайта МИД подтвердили в ведомстве

Хакеры взломали официальный сайт министерства иностранных дел РФ. Эту информацию подтвердила представитель ведомства Мария Захарова, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам Захаровой, специалисты уже начали проверку. Вполне вероятно, что скоро будут названы имена подозреваемых. О том, произошла ли утечка секретной информации – не сообщается.

Позже Захарова в своем Facebook написала, что атаке подвергся старый сайт ведомства, который уже не эксплуатируется.

До этого зарубежные СМИ сообщили о взломе сайта российского МИД американским хакером по прозвищу The Jester ("Шут").