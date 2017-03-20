Трамп обвинил штаб Клинтон в контактах с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предвыборный штаб его главного оппонента на выборах 2016 года Хиллари Клинтон контактировал с Россией.

"Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими? А также правда ли, что национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР посмотреть (на взломанные компьютеры)?" – написал Трамп на своей странице в Twitter. Какие контакты имеет в виду американский президент, остается неясным.

What about all of the contact with the Clinton campaign and the Russians? Also, is it true that the DNC would not let the FBI in to look? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 марта 2017 г.



Информация о влиянии российских хакеров на результаты выборов в США периодически появляется в американских СМИ. Разговоры начались после того, как в июле на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии.

Причастность Москвы к взлому неоднократно опровергали в Кремле.

По данным последнего опроса компании Gallup, Трамп теряет доверие граждан страны – его рейтинг упал до рекордно низкого значения с момента инаугурации. Деятельность Трампа поддерживают всего 37 процентов граждан, большинство – 58 процентов – не поддерживают.