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20 марта 2017, 17:57

В мире

Трамп обвинил штаб Клинтон в контактах с Россией

Фото: Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп заявил, что предвыборный штаб его главного оппонента на выборах 2016 года Хиллари Клинтон контактировал с Россией.

"Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими? А также правда ли, что национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР посмотреть (на взломанные компьютеры)?" – написал Трамп на своей странице в Twitter. Какие контакты имеет в виду американский президент, остается неясным.


Информация о влиянии российских хакеров на результаты выборов в США периодически появляется в американских СМИ. Разговоры начались после того, как в июле на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии.

Причастность Москвы к взлому неоднократно опровергали в Кремле.

По данным последнего опроса компании Gallup, Трамп теряет доверие граждан страны – его рейтинг упал до рекордно низкого значения с момента инаугурации. Деятельность Трампа поддерживают всего 37 процентов граждан, большинство – 58 процентов – не поддерживают.

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