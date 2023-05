Трамп обвинил штаб Клинтон в контактах с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что предвыборный штаб его главного оппонента на выборах 2016 года Хиллари Клинтон контактировал с Россией.

"Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими? А также правда ли, что национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР посмотреть (на взломанные компьютеры)?" – написал Трамп на своей странице в Twitter. Какие контакты имеет в виду американский президент, остается неясным.

What about all of the contact with the Clinton campaign and the Russians? Also, is it true that the DNC would not let the FBI in to look?