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Культура

18 декабря 2014, 20:02

Фильм "Интервью" не выйдет в прокат

хакеры Sony кино

Фото: facebook.com/TheInterview

Студия Sony Pictures под давлением хакеров отменила премьеру фильма "Интервью" (The Interview), которая должна была состояться 25 декабря, а также его дальнейший прокат. Кроме того, картина о журналистах, собирающихся убить северокорейского лидера, не выйдет на DVD.

Принять такое решение студии пришлось после того, как крупнейшие американские киносети отказались показывать фильм из-за террористических угроз, поступивших от атаковавшей сервера Sony группировки, сообщает Variety.

Отметим, что США уже установили причастность Северной Кореи к грандиозной хакерской атаке. Расследованием дела занимаются ФБР и министерство нацбезопасности США.

Как ранее сообщало M24.ru, серверы киностудии Sony Pictures были взломаны хакерами три недели назад. В результате атаки в открытый доступ утекли детали сценариев готовящихся лент компании, личные данные, сведения о зарплате и пароли от соцсетей сотрудников студии, а также частная переписка ее продюсеров.

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Хакеры, которые называют себя "Защитники мира" (Guardians of Peace), потребовали от Sony не выпускать "Интервью" на большой экран и пригрозили преподнести студии "рождественский подарок", который, как предполагается, сделает скандал вокруг утечки данных еще серьезней, чем прежде.

Комедия "Интервью" рассказывает о том, как два журналиста отправляются в Северную Корею, чтобы взять интервью у ее руководителя Ким Чен Ына. Перед поездкой к молодым людям обращается ЦРУ с просьбой убить их будущего респондента.

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