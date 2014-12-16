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Новости культурного мира

16 декабря 2014, 12:49

Хакеры пообещали "рождественский подарок" компании Sony Pictures

хакеры утечка данных Sony Pictures

Фото: facebook.com/sonypicturesru

Три недели назад серверы киностудии Sony Pictures были взломаны хакерами. Теперь они частями выкладывают в Сеть украденную информацию, а накануне пообещали преподнести Sony "рождественский подарок", который, как предполагается, сделает скандал вокруг утечки данных еще серьезней, чем прежде, сообщает The Verge.

Хакеры уже выложили в открытый доступ детали сценариев готовящихся лент Sony Pictures, личные данные, сведения о зарплате и пароли от соцсетей сотрудников компании, а также частную переписку продюсеров студии.

В Сеть попали некоторые пока не вышедшие в прокат фильмы, в том числе "Ярость" (Fury) с Брэдом Питтом. Кроме того, хакеры слили в интернет переписку, из которой стали известны планы киностудии по производству фильма о приключениях водопроводчика Марио, а также первоначальная версия сценария и бюджет новой картины о Бонде "Спектр" (Spectre). Оказалось, что следующая лента о самом известном спецагенте всех времен обойдется Sony в 300 миллионов долларов.

Наибольшую шумиху вызвала переписка главных продюсеров компании Скотта Рудина и Эми Паскаль, которые в своих сообщениях не слишком лестно отзывались о характере и талантах своих коллег и партнеров (Анджелины Джоли, Дэвида Финчера, Леонардо Ди Каприо), а также обсуждали президента Барака Обаму. После утечки переписки продюсеры публично извинились за свои слова, отметив, что не хотели никого оскорбить.

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Считается, что Sony подверглась кибератаке из-за фильма "Интервью" (The Interview), мировая премьера которого состоится 25 декабря. Комедия рассказывает о том, как два журналиста отправляются в Северную Корею, чтобы убить Ким Чен Ына.

Хакеры, которые называют себя "Защитники мира" (Guardians of Peace), потребовали от Sony не выпускать картину на большой экран. Правда, Северная Корея опровергла свою причастность к кибератаке. Расследованием утечки данных занимается ФБР.

Параллельно Sony пытается остановить распространение утекших данных. Так, адвокат компании Дэвид Бойс направил ряду СМИ письма с требованием прекратить публикацию украденных хакерами данных.

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