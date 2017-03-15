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Новости

15 марта 2017, 09:40

Происшествия

Минюст США заподозрил российских хакеров в "угоне" аккаунтов Yahoo

Фото: ТАСС/imago stock&people

Американское министерство юстиции считает, что хакерские атаки на аккаунты Yahoo! провели российские хакеры, передает Bloomberg.

В результате одной атаки были похищены данные 500 миллионов пользователей, другой – около 1 миллиарда. Сама компания заявила, что за нападением стоят хакеры, которых поддерживает правительство некой страны.

Ведомство считает, что к акции причастны четверо киберпреступников, одного из которых намеревались арестовать в Канаде, а еще трое находятся на территории России.

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