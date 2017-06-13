Российские хакеры научились обесточивать города США – СМИ

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Российские хакеры создали вирус CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции может обесточить целый город в США, сообщает "Газета.ру".

После того, как вирус попадает в компьютер, подача электропитания может прекратиться на срок от нескольких часов до нескольких дней.

По мнению специалистов, вирус проникает в систему незаметно и работает сразу в нескольких местах.

Ранее Соединенные Штаты заподозрили российских хакеров во взломе агентства в Катаре.