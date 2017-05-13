Глобальная кибератака была остановлена случайно одним программистом

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Программист случайно остановил распространение вируса-вымогателя Wanna Cry, поразившего десятки тысяч компьютеров по всему миру, сообщает газета The Guardian. Он зарегистрировал доменное имя, к которому обращалось вредоносное программное обеспечение и оно перестало распространяться.
Как рассказал программист под ником @MalvareTechBlog, он с коллегой хотел проследить за активностью вируса. Заметив, что тот обращается к доменному имени iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, специалисты попробовали его зарегистрировать. Оказалось, что адрес вшили в код вируса для остановки его распространения.
Как отметил программист в своем аккаунте в Twitter, теперь он может добавить к своему резюме случайную блокировку глобальной кибератаки.
So I can only add"accidentally stopped an international cyber attack" to my Résumé. ^^— MalwareTech (@MalwareTechBlog) 13 мая 2017 г.
Атака остановлена временно: после того как хакеры изменят адрес в коде – она может продолжиться.
Наибольшее число кибератак наблюдалось в России. О попытках взлома и заражения сообщили в МВД РФ, Сбербанке, Минздраве, МЧС и "Мегафоне".
В Великобритании из-за массового заражения персональных компьютеров была нарушена работа 40 больничных учреждений.