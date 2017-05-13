Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая 2017, 16:29

Безопасность

Глобальная кибератака была остановлена случайно одним программистом

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Программист случайно остановил распространение вируса-вымогателя Wanna Cry, поразившего десятки тысяч компьютеров по всему миру, сообщает газета The Guardian. Он зарегистрировал доменное имя, к которому обращалось вредоносное программное обеспечение и оно перестало распространяться.

Как рассказал программист под ником @MalvareTechBlog, он с коллегой хотел проследить за активностью вируса. Заметив, что тот обращается к доменному имени iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, специалисты попробовали его зарегистрировать. Оказалось, что адрес вшили в код вируса для остановки его распространения.

Как отметил программист в своем аккаунте в Twitter, теперь он может добавить к своему резюме случайную блокировку глобальной кибератаки.

Атака остановлена временно: после того как хакеры изменят адрес в коде – она может продолжиться.

Вечером 12 мая со всего мира начали поступать сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком. За снятие блокировки злоумышленники требовали выкуп в биткоинах.

Наибольшее число кибератак наблюдалось в России. О попытках взлома и заражения сообщили в МВД РФ, Сбербанке, Минздраве, МЧС и "Мегафоне".

В Великобритании из-за массового заражения персональных компьютеров была нарушена работа 40 больничных учреждений.

хакеры программисты жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика