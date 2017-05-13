Глобальная кибератака была остановлена случайно одним программистом

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Программист случайно остановил распространение вируса-вымогателя Wanna Cry, поразившего десятки тысяч компьютеров по всему миру, сообщает газета The Guardian. Он зарегистрировал доменное имя, к которому обращалось вредоносное программное обеспечение и оно перестало распространяться.

Как рассказал программист под ником @MalvareTechBlog, он с коллегой хотел проследить за активностью вируса. Заметив, что тот обращается к доменному имени iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, специалисты попробовали его зарегистрировать. Оказалось, что адрес вшили в код вируса для остановки его распространения.

Как отметил программист в своем аккаунте в Twitter, теперь он может добавить к своему резюме случайную блокировку глобальной кибератаки.

So I can only add"accidentally stopped an international cyber attack" to my Résumé. ^^ — MalwareTech (@MalwareTechBlog) 13 мая 2017 г.

Атака остановлена временно: после того как хакеры изменят адрес в коде – она может продолжиться.