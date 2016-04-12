Укравшим со счетов более 25 млн рублей хакерам вынесли приговор

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Семеро хакеров приговорены к заключению на срок от 5,5 до 8 лет за хищение средств через приложения для смартфонов на системе Android. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Как уточняет МИА "Россия сегодня", после оглашения приговора троих фигурантов дела взяли под стражу в зале суда, а один из подсудимых на оглашение приговора не явился. Еще трое обвиняемых находились под арестом с момента задержания.

По данным следствия, мошенники атаковали смартфоны на платформе ОС Android вирусным приложением, маскировавшимся под полезное программное обеспечение. Вредоносная программа подключалась к услуге "Мобильный банк", тем самым предоставляя хакерам возможность управлять через смартфоны чужими банковскими счетами.

Хакеры взламывали чужие банковские счета и переводили деньги себе, используя фирмы-однодневки. Согласно материалам дела, общий ущерб от их действий превысил 25 миллионов рублей.

Напомним, осенью прошлого года оперативники задержали организаторов банды хакеров и ее активных членов, предотвратив хищения на 1,5 миллиарда рублей.

Участники ОПГ использовали передовые методы конспирации, а структура сообщества подразумевала отсутствие прямых контактов между ячейками, задействованными на различных этапах хищения. Для выполнения отдельных задач организаторы нанимали высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранцев.