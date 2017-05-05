WikiLeaks опубликовал новые секретные документы ЦРУ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Портал WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7, сообщает РИА Новости.

В документах рассказывается о технологии ЦРУ Archimedes, позволяющей совершать кибератаки в локальных сетях, которые обычно есть в офисах.

Механизм позволяет получить контроль над одним из компьютеров и через него отслеживать трафик с других компьютеров той же сети. Браузер на компьютере, ставшем целью хакеров, перенаправляет трафик на специальный сервер ЦРУ.

В предыдущем пакете документов, опубликованном WikiLeaks, содержалась информация о взломе разведуправлением США телевизоров Samsung с функцией Smart TV. В WikiLeaks отмечают, что внутрь таких устройств помещался специальный микрофон.