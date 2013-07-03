Мощность DDoS-атак в Рунете увеличилась в 10 раз

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом полугодии 2013 года в Рунете значительно увеличилась мощность DDoS-атак. Если во втором полугодии 2012 года средняя мощность составляла 109 мегабайт в секунду, а максимальная не превышала трех, то в апреле текущего года специалисты зафиксировали несколько атак мощностью 10 гигабайт в секунду и выше.

Этой весной был совершен ряд DDoS-атак на ряд российские веб-ресурсы. Так, в течение трех дней хакеры атаковали сайт "Новой газеты", несколько крупных провайдеров и сайт небольшой финансовой организации, причем в последнем случае мощность атаки значительно превысила 10 гигабайт в секунду.

В том же апреле киберпреступникам удалось "обрушить" один из крупнейших в Рунете хостеров – Ru-Center, в результате чего недоступными стали множество веб-ресурсов.

В качестве основной тактики хакеры используют атаки типа DNS Amplification, которые позволяют в пиковые часы поднимать трафик выше 60 гигабайт в секунду, отмечают специалисты "Лаборатории Касперского".