На Масленицу в Парк Горького приедет Горан Брегович

Горан Брегович. Фото: facebook.com/goranbregovic

В главной столичной зоне отдыха готовятся будить весну – 1 и 2 марта здесь масштабно отметят Масленицу. Гостей ждут парад блинов, ярмарка ремесел, творческие мастер-классы, развлекательные шоу-представления и, конечно, традиционные масленичные гуляния и игры. Кульминацией праздника станет сожжение арт-чучела.

Двухдневную музыкальную программу возглавит Горан Брегович, который выступит в Парке Горького 2 марта. Компанию ему составят Guru Groove Foundation, Yoki, N.O.H.A. Вести концерты будет соведущий "Реутов ТВ" Сергей Мезенцев.

"Масленица для Парка Горького - испытание на актуальность, ведь мы превращаем традиционный народный праздник в яркое действо из области современного искусства", - говорит директор Парка Горького Ольга Захарова. Действительно: в главной зоне отдыха столицы праздник будет с современным "оттенком": так, ее художественным куратором выступил коллектив "Архстояние", а чучело Масленицы было изготовлено художницей Катей Бочавар. Арт-объект "Огонь, вода и медные трубы" в момент сожжения зазвучит как настоящий музыкальный инструмент. Чучело Масленицы загорится 2 марта в 20.00.

Фото: park-gorkogo.com

Другими арт-объектами, которые можно будет увидеть в Парке Горького, станут работы Ольги Лесниковой "КолеСолнце", "Огогонь", "Динамический портрет". Первый из них установят прямо перед главным входом в парк – это будет 13-метровая конструкция с двумя крутящимися дисками, олицетворяющая солнце и космический циклизм. Что касается "Динамического портрета", то благодаря его 20 тантамарескам гости смогут "примерить" на себя целый ряд "обновленных" автором народных костюмов.

На Пушкинской набережной расположится Площадь ремесел. Три десятка художников и мастеров представит свои работы и поделится тонкостями своих промыслов. В том числе, у гостей Парка Горького будет возможность познакомиться с Николо-Ленивецкими ремесленниками.

Самых маленьких посетителей праздника будут учить играть на народных инструментах, в том числе диджериду и варгане. Сильную половину человечества пригласят на Фонтанную площадь, где пройдут шоу сильных мужчин, бой мешками на бревне, гонка на ватрушках, хоккей с метлами и другие масленичные забавы.

Блинами с различными начинками можно будет угоститься на всей территории парка – в том числе, блинный парад охватит аллеи, Ленинскую площадь, Пушкинскую набережную. Подробнее с программой Масленицы можно познакомиться на сайте парка.

Начало праздника - в 11.00.