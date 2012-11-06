Нового губернатора Московской области выберут в сентябре 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый губернатор Московской области будет избран на прямых выборах в сентябре 2013 года, в единый день голосования. Ориентировочно выборы пройдут 8 сентября.

"Согласно закону, выборы глав субъектов, в том числе досрочные выборы, проводятся в единый день голосования, который в ближайшее время назначен на сентябрь 2013 года", - сообщила РИА Новости член Центризбиркома Майя Гришина.

Ранее о подобном развитии событий сообщил глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, человек, назначенный исполняющим обязанности губернатора, примет участие в выборах главы Подмосковья в 2013 году.

По сообщению "Интерфакса", временно исполняющим обязанности главы Подмосковья, скорее всего, будет назначен вице-губернатор Руслан Цаликов.

Напомним, 6 ноября президент Российской Федерации отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, новым главой оборонного ведомства назначен губернатор Московской области Сергей Шойгу.