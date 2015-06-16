В столице официально заработало молодежное движение "ВСпорте"

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В Москве официально заработало молодежное движение "ВСпорте". На его на базе планируется объединить все спортивные молодежные мероприятия, сообщила журналистам двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

"Концепция движения заключается в привлечении молодых людей к спортивным занятиям. Будут проводиться и забеги, и соревнования, и массовые мероприятия. Все то, что дает нам толчок к здоровой жизни. Чтобы спорт стал для студентов хорошей привычкой", – отметила Слуцкая.

Она также добавила, что одна из главных целей движения – формирование моды на здоровый образ жизни, а также систематические занятия физкультурой и спортом и популяризация ГТО среди молодежи. Так, будет реализовываться программа "Будь в спорте – будь ГТО".

Одним из организаторов движения "ВСпорте" выступает Федеральное агентство по делам молодежи. "Москву выбрали как базовую площадку для тестовых мероприятий в рамках движения. Мы договорились со студенческими организациями о том, что в этом году будем пробовать систему в столице", – сказал руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов.

Движение объединит молодежные клубы и ассоциации. Кроме того, скоро может появиться система спортивных соревновательных лиг, в которых сможет участвовать любой желающий. "Это может быть площадка для тех, кто хочет достичь профессиональных успехов в спорте, или площадка для того, чтобы прийти и сдать ГТО", – подчеркнул Поспелов.

Сейчас в движении участвуют восемь спортивных организаций, 14 студенческих объединений и представители из 36 ВУЗов.

Ранее M24.ru сообщало, что в конце июня москвичи смогут скачать мобильное приложение "Вспорте", рассказал председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре Кирилл Щитов. Сервис позволит найти близлежащие спортивные объекты, записаться на тренировку или собрать дворовую команду. В дальнейшем приложение станет спортивной соцсетью с добавлением пользователей "в друзья". По ходу развития участнику спортивного общения будут присваиваться шуточные прозвища: новичок, школьник, перворазрядник, мастер спорта.

Как рассказал Кирилл Щитов, в мобильном приложении будет собрана вся информация о спортивных объектах и мероприятиях в столице. "Мобильное приложение будет содержать карту городских спортивных объектов. Вся информация взята с портала "Открытые данные", с которым мы синхронизировали приложение. В дальнейшем мы готовы к сотрудничеству с частными спортивными организациями", – рассказал собеседник М24.ru.