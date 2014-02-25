Пропусков на въезд в Москву за полгода лишились около 800 грузовиков

Фото: ИТАР-ТАСС

За полгода аннулировано 778 пропусков для грузового транспорта за нарушения правил дорожного движения и неоплату штрафов, сообщает пресс-служба столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В период с сентября 2013 года по настоящее время аннулировано 120 пропусков, чьи владельцы совершили более двух серьезных нарушений. К ним относятся превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств и другие.

Кроме того, 658 пропусков аннулировано за наличие у водителей грузовиков непогашенных задолженностей по оплате штрафа в установленный срок.

Напомним, что с 1 марта 2013 года транзитным грузовикам массой более 12 тонн запрещается ездить по МКАД с 6.00 до 22.00, а с 1 мая запрет распространится и на любые большегрузы. При этом с мая по октябрь ограничение будет действовать с 06.00 до 24.00.

По мнению экспертов, в результате принятых мер количество грузовиков на МКАД в дневное время должно уменьшиться на 30%, ведь примерно четверть большегрузных машин следует через Москву транзитом. Кроме того, власти надеются, что благодаря запрету вредные выбросы в атмосферу сократятся на 10%.