Водители тяжелых фур смогут оплатить сборы через терминалы QIWI

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Водители грузовиков массой свыше 12 тонн смогут оплатить сбор в счет возмещения причиняемого ими вреда трассам через терминалы QIWI, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы".

"Компания-оператор системы ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" заключила соответствующее партнерское соглашение с одним из крупнейших в мире универсальных платежных сервисов, который предоставляет возможность оплаты наличными через сеть из 149 тысяч терминалов самообслуживания", – сообщили в компании.

Отмечается, что с помощью нового сервиса владельцы крупногабаритного транспорта смогут оплатить проезд с помощью электронного кошелька Visa QIWI Wallet или в любом QIWI терминале по всей России.

Напомним, сбор с грузовиков массой более 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими вреда трассам (система "Платон") начала действовать в России с 15 ноября.

Правительством определен тариф в 1,53 рубля за километр пути, он будет действовать до 1 марта 2016 года. Затем ставку поднимут до 3,06 рубля за километр.

За неоплаченный проезд водителей будут штрафовать.Однако Минтранс совместно с депутатами Госдумы разработал поправки в КоАП, по которым водители фур массой больше 12 тонн пока не будут платить штрафы.

За неуплату проезда физическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим – от 400 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.