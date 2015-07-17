Рабочий погиб в результате обвала грунта на западе столицы

Фото: ТАСС

Рабочий погиб на западе Москвы после того, как его засыпало землей в котловане, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, инцидент произошел возле дома 42 на Озерной улице. При проведении работ по смене труб произошло обрушение земли в котловане, в результате чего одного из рабочих засыпало насмерть.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения трупа по указанному адресу. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые достают тело погибшего.