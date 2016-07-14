Движение аэроэкспрессов восстановлено после сбоя во время грозы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Движение поездов "Аэроэкспресса" Москва – Шереметьево полностью восстановили после повреждения контактной сети во время грозы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Из-за сбоя движения аэроэкспрессов пять поездов прибыли в конечный пункт с небольшой задержкой, а один был отменен. Сейчас поезда на всех направлениях следуют согласно графику.

В ночь с 13 на 14 июля в Москве и Подмосковье прошла сильнейшая гроза с ливнем, крупным градом и штормовым ветром. За ночь на город выпало 15–22 миллиметров осадков, что составляет порядка 30 процентов месячной нормы. Последний раз такой грозовой фронт с ураганным ветром был зафиксирован в городе почти 20 лет назад, в 1998 году.

Серьезные последствия ночного урагана ликвидированы

В общем в столице и области ураган повалил более 300 деревьев и повредил 22 автомобиля, а ливень подтопил 27 участков. Из-за падений деревьев и ударов молний пострадали семь человек, сорвало кровлю с десяти жилых домов. Временно было остановлено движение поездов метро в районе Филевского парка, а в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду.