В Москве планируют привить от гриппа около 3 миллионов человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В эпидемическом сезоне 2013-2014 года планируется привить от гриппа около 3 миллионов москвичей, это более 26% от населения города.

Из них 2 миллиона 40 тысяч человек, среди которых 820 тысяч детей, будут привиты за счет федерального бюджета, заявил глава московского департамента здравоохранения Георгий Голухов.

При этом за счет средств департамента здравоохранения будут привиты 190 тысяч человек, в том числе 50 тысяч детей.

За эпидсезон - в 2012-2013 годах - в Москве было зарегистрировано 2 млн 893 тысяч 304 больных гриппом и ОРВИ, уточняет "Интерфакс".