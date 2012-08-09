Российские гребцы стали бронзовыми призерами Олимпийских игр

ИТАР-ТАСС

Россияне Алексей Коровашков и Илья Первухин завоевали бронзу в гребле на каноэ-двойках на дистанции 1000 метров, сообщает Sports.ru

Золотые медали выиграли немцы Петер Кретчмер и Курт Кушела, а второе место досталось белорусам Александру и Андрею Богдановичам.

Отметим, что это первая награда, добытая нашими спортсменами в состязаниях по гребле на Олимпийских играх в Лондоне.

Напомним, что данный момент Россия занимает пятое место в общем медальном зачете. По общему количеству наград (53) наша страна находится на третьей позиции, уступая США (81) и Китаю (77).