Фильм о Егоре Летове стал самой успешной документальной лентой 2014 года

Фото: kino-teatr.ru

Фильм "Здорово и вечно", выпущенный в прокат 20 ноября компанией Beat Films, стал самым успешным документальным релизом 2014 года, сообщили в Гильдии неигрового кино и телевидения. За первые выходные его посмотрело более 6,5 тысяч человек.

Фильм посвящен ранним годам группы "Гражданская оборона" и Егору Летову. Выход картины в прокат приурочен к 30-летию группы.

В основу картины легли съемки, сделанные участниками группы, а также интервью с людьми, принимавшими участие в судьбе "ГО" на начальном этапе, и редкие архивные кадры.

Над долгожданным проектом вдова Летова и бас-гитаристка "Гроб" Наталья Чумакова работала почти пять лет, сняла она его вместе со сценаристом Анной Цирлиной. Продюсировал фильм режиссер Борис Хлебников, являющийся большим поклонником Летова.

Напомним, "Гражданская оборона" – культовая советская и российская рок-группа, основанная Егором Летовым и Константином Рябиновым в Омске в 1984 году. Являлась одной из самых влиятельных рок-групп СССР и России.