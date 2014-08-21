Российские волейболистки обыграли Бельгию в "Финале шести" мирового Гран-при

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Российские волейболистки выиграли матч "Финала шести" мирового Гран-при против Бельгии. Турнир проходит в Токио, в настоящее время завершились два тура состязаний.

Встреча закончилась в трех сетах - 25:23, 25:16, 25:19. Лишь в первой партии соперницам удалось навязать борьбу россиянкам, второй и третий сеты прошли при серьезном преимуществе нашей национальной команды.

В первом матче финала россиянки уступила хозяйкам соревнований - команде Японии. Следующий поединок сборной России предстоит провести 22 августа против турчанок.

Участниками "Финала шести" являются сборные Китая, Бразилии, Турции, Японии и Бельгии.