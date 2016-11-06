Фигуристка Юлия Липницкая получила травму на этапе Гран-при в Москве

twitter.com/ruskating

Российская фигуристка Юлия Липницкая получила травму и прервала выступление во время проката произвольной программы на Гран-при в Москве. После незначительного перерыва она докатала программу до конца.

Липницкая не смогла продолжить программу потому, что у нее свело ногу, заявил тренер спортсменки Алексей Урманов. Во время проката фигуристка совершила заход на двойной аксель, но не выпрыгнула его, после чего прекратила исполнять элементы, хромая на одну ногу.

Музыка продолжила играть, но Юлия Липницкая поехала к тренеру, прекратив выполнять программу. Спустя две минуты после совещания Липницкой с судьями музыку возобновили и спортсменка докатала программу. Она исполнила двойной аксель и упала.

Липницкая получила за прокат 79,21 балла и опустилась на последнее место.

Теперь спортсменке предстоит пройти в Москве медобследование, которое определит характер и тяжесть травмы, передает ТАСС. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) окажет Липницкой необходимую помощь, сообщил генеральный директор федерации Александр Коган.

Ранее российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили в танцах на льду на этапе серии Гран-при в Москве.