Гран-при XV конкурса Чайковского получил певец из Монголии

Фото: tchaikovskycompetition.com

В Санкт-Петербурге прошел заключительный гала-концерт конкурса имени Чайковского, на котором объявили обладателя Гран-при. Награду вручили Валерий Гергиев и министр культуры Владимир Мединский.

Победителем стал 27-летний баритон из Монголии Ганбаатар Ариунбаатар, который стал обладателем премии в 100 тысяч долларов.

Гергиев отметил, что заключительное выступление 3 июля повлияло на решение оргкомитета конкурса, так как на протяжении всех туров состязания участники демонстрировали разный уровень подготовки, и не было ни одного музыканта, кто прошел бы весь путь без потерь.

Дирижер также выразил надежду, что блестящее будущее ожидает не только лауреатов конкурса, но и тех талантливых музыкантов, которые не попали в финал.

Ганбаатар Ариунбаатар окончил Монгольский государственный университет культуры и искусства в классе О. Ичинхорлоо (2005–2010). В 2011 году одержал победу на XXIV Международном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки в Москве, получив также приз "Лучший баритон конкурса" и специальный приз им. Павла Лисициана.

В 2012 году стал обладателем премии "Лучший певец Монголии". В 2014 году завоевал первую премию на III Международном конкурсе вокалистов им. Муслима Магомаева в Москве. С 2014 года - солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Улан-Удэ.