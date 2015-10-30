За год вандалы нанесли ущерб электричкам на 410 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

С начала года вандалы нанесли подмосковным электричкам ущерб на сумму 410 миллионов рублей. Как рассказали m24.ru в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания", за последние десять месяцев было зафиксировано 646 актов вандализма.

"Ежегодно компания несет значительные материальные убытки в результате действий вандалов. С начала года было зафиксировано 646 фактов вандализма, из них 405 случаев нанесения граффити, 241 – битья стекол и плафонов, 178 – порчи салонного оборудования вагонов", – рассказали в "ЦППК".

По фактам повреждений поездов, компания подала заявления в полицию по ущербу на сумму около 1 миллиона рублей. Всего же, подчеркивают в пресс-службе, на восстановление пригородных поездов, замену окон, ремонт сломанных конструкций и их замены "ЦППК" потратила в этом году более 410 миллионов рублей.

"К примеру, электропоезд ЭД4М-0466 за год 12 раз закидывался камнями и обстреливался из пневматического оружия, 3 раза подвергался нападениям граффитчиков. Действия вандалов, подвергают опасности жизнь и здоровье пассажиров и машинистов. "В мае этого года неизвестный бросил с перрона стеклянную бутылку в начинающий движение электропоезд и разбил стекло автоматической двери одного из вагонов. Осколки травмировали ногу кассира-контролера", – сообщили в пресс-службе ОАО "ЦППК".

Чаще всего пассажиры портят стекла, двери, сидения в салонах и исписывают их граффити. При этом каждый состав, получивший повреждения на маршруте, снимается с линии и направляется в парк на ремонт.

В 2014 году на московской железной дороге зарегистрировано 700 случаев незаконного вмешательства в работу пригородных поездов. Так, столичные электрички 67 раз закидывали камнями, 56 раз вандалы пытались их повредить. 99 раз злоумышленники разбирали железнодорожные пути и нарушали работу средств сигнализации. По факту совершения 295 краж возбуждено 106 уголовных дел.

Согласно Уголовному кодексу, за порчу имущества в общественном транспорте налагается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода злоумышленника. Злостным нарушителям штраф могут заменить обязательными работами на срок до 360 часов, или исправительными работами до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.