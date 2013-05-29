Уличный художник Эдгар Мюллер: "Меня вдохновил Красногорск"

Эдгар Мюллер. Фото: metanamorph.com

В подмосковном Красногорске 25 мая прошел фестиваль 3D стрит-арта "Изумрудные холмы", на котором присутствовал известный уличный художник Эдгар Мюллер. В рамках фестиваля он создал самую крупную картину, нарисованную им в России.

Корреспондент M24.ru проследил за тем, как проходил процесс нанесения рисунка и узнал у автора, что вдохновило его на создание такого проекта в нашей стране.

- Что символизирует работа, которую вы сделали в Красногорске?

- Меня вдохновил город. "Изумрудные холмы" - название квартала, который здесь находится, оно и стало названием для картины. Этот рисунок - второй из моей серии "Эволюция". Первый назывался "Энергия".

- Расскажите, какой самый интересный проект по 3D-рисункам у вас был?

В Красногорске прошел фестиваль 3D стрит-арта "Изумрудные холмы"

- Каждый проект уникален, я много сил вкладываю в каждую работу. Но, пожалуй, самый интересный и сложный рисунок я сделал в Ирландии. Эту страну называют страной четырех времен года, там в один день могло сначало светить солнце, потом идти дождь, начаться гроза и град. Я рисовал без шатра, моя картина не была защищена как здесь. В Ирландии было действительно сложно работать.

- Считаете ли вы стрит-арт искусством?

- Я надеюсь что это искусство, я стараюсь для этого.

- В чем различие между граффити и стрит-артом?

- Граффити - это совсем другая техника, краски тоже другие. Сами картины рисуются в основном на стенах, а не на асфальте. Граффити - это своеобразный протест в искусстве, который художники выражают своими картинами. Они очень быстро рисуют и убегают, а я не могу себе этого позволить.

Мои картины создаются в течение нескольких дней. Я не могу себе позволить нарисовать что-то запрещенное, поэтому создаю легальные и понятные всем картины.

"Изумрудная пещера" уличного художника Эдгара Мюллера

- Что вдохновляет Вас на создание проектов?



- Вдохновляет меня природа. Я живу в небольшом городке, как можно ближе к ней. У меня есть собака, с которой я ежедневно гуляю примерно по два часа, во время этих пеших прогулок и приходит вдохновение. В лесу или просто на улице. Эскизы я, как правило, набрасываю по возвращению домой.

- Как вы считаете, развивается ли этот жанр в России?

- На этом фестивале рисуют мои коллеги - молодые девушки, студентки. Я очень надеюсь, что этот вид искусства будет развиваться в России в дальнейшем.

Нино Шония