Уличный художник Эдгар Мюллер: "Меня вдохновил Красногорск"

Эдгар Мюллер. Фото: metanamorph.com
В подмосковном Красногорске 25 мая прошел фестиваль 3D стрит-арта "Изумрудные холмы", на котором присутствовал известный уличный художник Эдгар Мюллер. В рамках фестиваля он создал самую крупную картину, нарисованную им в России.
Корреспондент M24.ru проследил за тем, как проходил процесс нанесения рисунка и узнал у автора, что вдохновило его на создание такого проекта в нашей стране.
- Что символизирует работа, которую вы сделали в Красногорске?
- Меня вдохновил город. "Изумрудные холмы" - название квартала, который здесь находится, оно и стало названием для картины. Этот рисунок - второй из моей серии "Эволюция". Первый назывался "Энергия".
- Расскажите, какой самый интересный проект по 3D-рисункам у вас был?
- Каждый проект уникален, я много сил вкладываю в каждую работу. Но, пожалуй, самый интересный и сложный рисунок я сделал в Ирландии. Эту страну называют страной четырех времен года, там в один день могло сначало светить солнце, потом идти дождь, начаться гроза и град. Я рисовал без шатра, моя картина не была защищена как здесь. В Ирландии было действительно сложно работать.
- Считаете ли вы стрит-арт искусством?
- Я надеюсь что это искусство, я стараюсь для этого.
- В чем различие между граффити и стрит-артом?
- Граффити - это совсем другая техника, краски тоже другие. Сами картины рисуются в основном на стенах, а не на асфальте. Граффити - это своеобразный протест в искусстве, который художники выражают своими картинами. Они очень быстро рисуют и убегают, а я не могу себе этого позволить.
Мои картины создаются в течение нескольких дней. Я не могу себе позволить нарисовать что-то запрещенное, поэтому создаю легальные и понятные всем картины.
- Что вдохновляет Вас на создание проектов?
- Вдохновляет меня природа. Я живу в небольшом городке, как можно ближе к ней. У меня есть собака, с которой я ежедневно гуляю примерно по два часа, во время этих пеших прогулок и приходит вдохновение. В лесу или просто на улице. Эскизы я, как правило, набрасываю по возвращению домой.
- Как вы считаете, развивается ли этот жанр в России?
- На этом фестивале рисуют мои коллеги - молодые девушки, студентки. Я очень надеюсь, что этот вид искусства будет развиваться в России в дальнейшем.
Нино Шония