Подростков будут судить за граффити на поезде

Подростки в Москве остановили электричку и раскрасили ее краской

Группа подростков на станции Мичуринец в вечернее время заблокировала стоп-кранами электричку, следующую из Лесного городка в Москву, и разрисовала вагоны баллончиками.

По некоторым данным, в акции участвовало около 100 человек. При этом поезд простоял на платформе почти 20 минут.

Раскрасив поезд, подростки скрылись в сторону Ново-Переделкино, сообщает телеканал "Москва 24".

По этому факту заведено уголовное дело по статье "Вандализм". Нарушителям грозит штраф и возмещение затрат на покраску вагонов.

Отметим, что раскрашивание вагонов поездов - подвид искусства граффити, который имеет название Whole Car или TrainWriting. Несанкционированные рисунки являются предметом раздражения властей многих городов мира, между тем легальное граффити набирает свою популярность в Москве - вслед за США и Европой.