На фасаде дома в центре столицы появится портрет маршала Жукова

Гигантский портрет маршала Жукова украсит фасад дома на Арбате

Фасад дома в Центральном округе столицы украсит портрет маршала Георгия Жукова, сообщает телеканал "Москва 24".

Изображение появится на стене дома №17 по улице Арбат, картина займет 250 квадратных метров. По словам художников, это будет самый большой портрет Жукова в мире. Работа займет несколько дней.

Как отметил один из участников проекта Николай Попадьин, картина будет фотореалистичной, на ней изобразят множество мелких деталей.

Ранее M24.ru сообщало, что к 9 мая подземный переход возле станции метро "Парк Победы" разукрасят граффити. По словам первого заместителя начальника метрополитена Юрия Дягтерева, все рисунки будут сделаны в тематике 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Это знаковая для такого праздника станция метро. Художники начнут работать в ближайшее время и закончат к 9 мая. Мы планируем в дальнейшем расписать и другие станции, но пока точно решили про "Парк Победы", – пояснил Дегтярев.