Стрит-искусство Паши 183 изучат на ВДНХ

Фото: m24.ru

Одну из самых загадочных личностей московской стрит-культуры – Пашу 183 – обсудят на субботней лекции на ВДНХ в рамках выставки #проект64: НЕ/ЗАВИСИМОСТЬ в павильоне "Оптика" (№64).

Куратор ретроспективной выставки Паши 183 "Наше дело подвиг!" Полина Борисова расскажет о художнике, менявшем Москву с помощью невероятных граффити. Имя Паши 183 до сих пор овеяно легендами, и лишь некоторые знают, что из них является ложью, а что правдой.

Пашу 183 (Павла Пухова) называли "русским Бэнкси", британские СМИ писали о нем и прочили грандиозное будущее, но в апреле 2013 года он умер, вероятнее всего, от остановки сердца.

Художник, работавший на улице, создал несколько масштабных работ с использованием световых и оптических эффектов, что стало новым словом во всей стрит-культуре. В 2014 году в Московском музее современного искусства состоялась ретроспективная выставка художника "Наше дело подвиг!"

На лекции участники обсудят, что же такое граффити, как оно развивается и кто его двигает вперед.