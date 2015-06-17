Портрет Льва Яшина нарисуют на Таганке

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

На фасаде дома в Таганском районе появится граффити с изображением легендарного советского вратаря Льва Яшина, сообщается на сайте управы.

Портрет легендарного советского вратаря нарисуют по адресу, улица Народная, дом 4 до конца июня. Арт-объект займет порядка 250 квадратных метров здания. Предполагается, что работы по нанесению граффити начнутся уже в ближайшее время.

Ранее M24.ru сообщало, что в каждом округе столицы на фасадах домов могут появиться граффити с портретами известных советских футболистов. Всего планируется нарисовать 11 портретов - по одному в каждом округе.

Планируется, что на фасадах появятся портреты Льва Яшина, а возможно и Рината Дасаева, Олега Романцева, Олега Блохина. В данный момент идет согласование адресов. Также идет обсуждение имен футболистов с клубами "Спартак", ЦСКА и "Динамо".

Лев Яшин Лев Яшин - легендарный советский вратарь, игравший за столичное "Динамо" и сборную Советского Союза. Вместе с командой СССР он становился олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы 1960 года. Лев Яшин - легендарный советский вратарь, игравший за столичное "Динамо" и сборную Советского Союза. Вместе с командой СССР он становился олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы 1960 года. В составе "бело-голубых" Лев Яшин пять раз выигрывал чемпионат СССР. Имел звания заслуженного мастера спорта СССР, а также Героя Социалистического Труда. Примечательно, что Яшин - первый и единственный вратарь в истории, получавший престижную международную награду "Золотой мяч". Является лучшим вратарем XX века по версиям многочисленных футбольных организаций.



Напомним, что в столице на городском уровне начали делать граффити на фасадах домов в рамках проекта “Лучший город Земли” при поддержке департамента культуры в 2013 году. Тогда ко Дню города появилось 150 рисунков.

Сейчас граффити в городе используют в различных проектах. Изображения на домах украшают город и помогают привлечь внимание к различным темам. Например, в рамках проекта "Город в словах" в столице 10 стен домов украсили граффити.

На стенах московских домов стали появляться иллюстрации к текстам современных российских писателей. Городские художники выбрали произведения Захара Прилепина, Нарине Абгарян, Евгения Водолазкина, Марины Степновой и других авторов.

Кроме того, в 2014 году на фасадах домов появились портреты известных личностей. Например, Михаила Булгакова нарисовали в Большом Афанасьевском переулке, а в Большом Ватином переулке нарисовали изображение режиссера Сергея Эйзентштейна.

А перед 70-летием Победы портрет маршала Жукова появился на фасаде одного из зданий на Арбате. Как заявляют создатели граффити, это самое большое изображение Жукова в мире. Площадь арт-объекта составила около 250 квадратных метров.