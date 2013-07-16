Аргентинец Гуаличо украсит граффити дом в Большом Сухаревском переулке

Фото: департамент культуры Москвы

Популярный аргентинский художник Гуаличо украсит граффити стену в Большом Сухаревском переулке. Картина "Медитация" появится на доме номер 19, строение 1. Подготовительный этап – нанесение разметки - начнется 15 июля, а уже 22 июля работа будет окончена.

Акция проходит в рамках городского фестиваля "Лучший Город Земли", сообщили в столичном департаменте культуры.

Гуаличо, настоящее имя которого Пабло Харимбат, творит в жанре пост-граффити. Нередко на его картинах можно увидеть персонажей-мутантов, населяющих ретро-футуристические города. Искусство Гуаличо пользуется успехом – мастер сотрудничает с крупными мировыми брендами.

Пабло уроженец пригорода Буэнос-Айреса. Оодился в 1977 году, рисовать начал в возрасте 5 лет. Граффити художник увлекся в 1998-м. Стиль Гуаличо формировался на основе художественной среды улиц, южноамериканского фольклора, психоделики 1960-х, комиксов и иконографии.

В Москву Гуаличо приедет 10 июля.