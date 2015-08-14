Центры госуслуг "Мои документы" объявили конкурс граффити

Фото: пресс-служба центров "Мои документы"

В честь своего дня рождения центры госуслуг "Мои документы" проводят конкурс граффити. Победители получат возможность раскрасить скамейки на ВДНХ по собственному эскизу, сообщает пресс-служба центров.

Участвовать в конкурсе могут дизайнеры, художники, граффитисты, а также все желающие. Для этого необходимо придумать эскиз для граффити в фирменном стиле центров госуслуг и разместить его в альбоме официальной группы "ВКонтакте" с 13 по 23 августа включительно.

Затем надо заполнить анкеты с указанием контактных данных для связи. Победителем станет тот, чей эскиз наберет больше всего лайков и получит поддержку жюри.

"24 августа будут объявлены имена авторов лучших работ, которые 29 августа смогут раскрасить скамейки на ВДНХ. Кроме росписи скамейки со своим автографом победителей ждут приятные призы: сертификат на срочное изготовление загранпаспорта в одном из центров "Мои документы" или сертификат на посещение аквапарка", – говорится в сообщении.

За конкурсом можно следить в Twitter и Instagram центров госуслуг "Мои документы".

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Столичные центры предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. К концу 2015 года число центров "Мои документы" в Москве должно возрасти до 109.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.