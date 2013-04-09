Форма поиска по сайту

09 апреля 2013, 13:02

Культура

Мастер граффити Бэнкси сделал работу в память о художнике Паше 183

Фото: banksy.co.uk

Английский уличный художник Бэнкси посвятил одну из своих работ российскому стрит-артисту Паше 183 (Павлу Пухову), умершему несколько дней тому назад. На сайте Бэнкси появилась свеча в виде баллончика с краской.

Под изображением художник поставил подпись "P183. R.I.P.", - сообщает Lenta.ru.

Добавим, что английские СМИ в свое время часто называли Пашу 183 – автора множества проекций и инсталляций - "русским Бэнкси". Как и эпатажный английский коллега, он предпочитал скрывать свое лицо.

Работы Паши 183 можно увидеть на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Также художник оформлял мюзикл Todd.

Сообщение о смерти Павла Пухова появилось в Твиттере общественного активиста Романа Доброхотова. Об обстоятельствах смерти художника ничего не известно.

граффити стрит-арт

