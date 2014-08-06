В парке "Сокольники" проведут блиц-свидания и шуточные свадьбы

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 9 августа, в парке "Сокольники" отпразднуют международный День молодежи. Здесь организуют тематические зоны отдыха, посвященные культурной жизни москвичей.

Атмосфера творчества и креатива будет царить на эстраде "Ротонда" и в "Саду астрономов". В программе – театрализованные выступления, музыкальные эксперименты и танцы, а также открытие фотоэкспозиции "24 часа счастья". Еще всех желающих ждут турниры по эко-головоломкам и игре Ecologic, мастер-класс по созданию 3D-масок, преферанс "Дети цветов" и фотосессия.

"Дом бизнеса" распахнет свои двери для начинающих предпринимателей. В павильоне около скейт-парка пройдут бизнес-игры, воркшопы и лекции на тему создания и развития своего бизнеса.

Романтика будет царить на Фонтанной площади. Здесь организуют блиц-свидания и шуточные свадьбы. Самых маленьких ждут на анимационной площадке, которую посетят герои мультфильмов.

Выставку работ творческих и экологически-ориентированных молодых московских предпринимателей откроют на 4-м Лучевом просеке.

"Фестивальная площадь станет площадкой для экстремальных видов спорта, современных танцев и граффити. Здесь будет установлена большая рампа, на которой под зажигательные DJ-сеты пройдут соревнования известных роллеров, и шатер брейк-данса, в котором гостей ждут открытые уроки и соревнования", - отметили в департаменте культуры Москвы.

Весь день над созданием рисунка, посвященного Дню молодежи, будут трудиться граффитчики и художники.

Праздник пройдет с 12.00 до 22.00. Вход свободный.