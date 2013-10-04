Конкурс граффити "Разноцветная Москва" пройдет на площадке "Сахарт"

Фото: М24

На территории арт-объекта "Сахарт" 5 октября пройдет пятый по счету Московский межнациональный молодежный конкурс граффити "Разноцветная Москва". В этом году заявлены две темы – "Народы России" и "Культурное многообразие России".

Участники в составе 10 команд получат возможность посредством рисунка выразить свою гражданскую позицию, показать многообразие культур и дружбу между жителями различных стран.

В рамках конкурса состоятся выступления танцоров, диджеев и битбоксеров.

Как сообщили организаторы проекта, победители конкурса получат денежные премии, скетчбуки и 40 банок краски.

Мероприятие начнется в 14.00.