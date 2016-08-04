Форма поиска по сайту

04 августа 2016, 18:09

Культура

Граффити в честь пожарного Евгения Чернышева появилось в Москве

Фото: mreporter.ru

Граффити в честь героя России, пожарного Евгения Чернышева появилось на востоке столицы. Фото изображения прислал "Мобильный репортер".

Изображение появилось на Реутовской улице на фасаде дома № 2.

Евгений Чернышев погиб 20 марта 2010 года при обрушении конструкции во время пожара в бизнес-центре на севере Москвы. Полковник Чернышев участвовал в эвакуации людей из горящего здания.

Ему было посмертно присвоено звание Героя России. В 2013 году была выпущена почтовая марка, посвященная пожарному.

граффити пожарные обо всем изображения

