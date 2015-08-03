Фрески с отпечатками пальцев Бэнкси выставили на аукцион

Фото: banksy.co.uk

Две фрески, созданные британским уличным художником Бэнкси в Детройте и Вифлиеме, 30 сентября будут выставлены на аукцион Julien’s в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Independent.

Первая из них – граффити I Remember When All This Was Trees, нарисованное в 2010 году на одном из зданий в Детройте. На рисунке изображен ребенок, держащий ведро с красной краской. Он стоит у обшарпанной стены, на которой и написано название картины. Необычным элементом рисунка стали отпечатки пальцев Бэнкси, которому уже много лет удается сохранять анонимность. Фреска оценивается в 200–400 тысяч долларов.

Вторая работа сделана в 2007 году на границе Израиля и Западного берега реки Иордан. На ней изображен вооруженный солдат, проверяющий документы у осла. По словам представителей аукционного дома, граффити Donkey Documents размером два на три метра – "самое крупное и значимое произведение Бэнкси, созданное им во время визита в Израиль".

Фреска, которая оценивается в 400–600 тысяч долларов, перед тем как будет выставлена на торги, отметится на выставке в Лондоне. Место и время показа пока не сообщается.

Бэнкси – один из самых ярких представителей мирового стрит-арта, он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. Граффити Бэнкси начали появляться на улицах с начала 1990 годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены.

Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов. Про жизнь анонимного художника в 2010 году был снят фильм "Выход через сувенирную лавку".

Отметим, что в начале июня, одна из его работ под названием "Молчаливое большинство" была продана на аукционе Drouot в Париже. Цена картины составила 625 тысяч евро.

"Молчаливое большинство" – одна из ранних работ Бэнкси, созданная в соавторстве с другим уличным художником – Инки. Она появилась на борту грузового фургона длиной почти 10 метров в 1998 году во время фестиваля "Гластонбери".