Трансформаторные подстанции в Москве украсят граффити

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Трансформаторные подстанции во дворах города украсят граффити с пейзажами и краснокнижными животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента топливно-энергетического хозяйства.

Оформление подстанций будет связано с географическим положением района. Так, трансформаторы на западе Москвы украсят пейзажами Смоленской и Псковской областей и калининградскими чайками.

Во дворах северного округа нарисуют пейзажи Ленинградской области, горные реки Карелии, лосей и северных оленей Республики Коми. На востоке города на подстанциях изобразят вулканы Камчатки, дельфинов и китов с Дальнего Востока и алтайские горы. Также на подстанциях будут изображать животных, занесенных в Красную книгу.

На некоторых подстанциях уже появилось граффити. Например, на трансформаторе на улице Русанова на северо-востоке города нарисовали птиц.

В июле в Москве стартовала акция "Настоящие супергерои", в рамках которой на домах появляются граффити с изображениями выдающихся педагогов. На здании МГПУ во 2-м Сельскохозяйственном проезде уже можно увидеть портреты Януша Корчака, погибшего вместе со своими воспитанниками в концлагере, и Николая Кюнга, который учил детей в концлагере и участвовал в восстании в Бухенвальде. На другой стене появились портреты легендарного педагога Антона Макаренко и выдающегося психолога Льва Выготского.