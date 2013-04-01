Стрит-арт на улицах Москвы

Стрит-арт - это социальное явление, довольно известное в странах Европы и за океаном, в России же оно только набирает популярность. Мало кому известно, что в Москве довольно много зданий, разукрашенных руками мастеров стрит-арта. M24.ru выяснил, где в столице можно найти разрисованные здания, как выглядит московский стрит-арт объект и что такое уличное искусство.

Разукрашенные дома в Раменском. Фото:Светлана Сарычева

Street art — уличное или изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный городской стиль.

Существует устойчивый стереотип, что стрит-арт и есть граффити, однако это не так: граффити - лишь малая часть большого творческого явления, в которое также входят постерные рисунки, трафареты, скульптурные инсталляции и многое другое. Каждая деталь - от цвета до линии - важна в уличном искусстве, так как отражает уникальный стиль и знак своего творца в городской среде. Пожалуй, главным для автора является не захватить территорию для рисунка, а привлечь внимание зрителя, создать почву для диалога с окружающим миром.

Современный стрит-арт выбирает актуальные темы, создавая бурю различных эмоций у зрителей: от одобрения до парализующего шока. По сути, стрит-арт лишь отражает модель современной жизни города и его улиц, показывает ритм жителей и скорость развития мегаполиса. Он может быть как развлекательным - в виде рекламных акций, так и городским - в виде изображений жителей мегаполиса.

M24.ru расскажет о нескольких городских объектах, которые стали полотном для работы творческих формирований в стиле стрит-арт.

Разукрашенные дома в Раменском. Фото:Светлана Сарычева

Яркие и необычные жилые дома находятся в подмосковном городе Раменское. Здесь на рассвете в лучах утреннего солнца на фасадах домов появляется радуга, расцветают цветы и сказочные домики. Эти скучные двенадцатиэтажные панельные дома района Холодово стали холстом для художников, которые превратили их в произведения искусства.

Весь район усыпан различными пейзажами: от воздушного шара и цветных кругов, до высоких гор и деревьев. Придающий некий колорит городу район стал достопримечательностью для туристов и интересным для жителей столичных спальных районов.

Довольно часто люди приезжают сюда, чтобы посмотреть не на замысловатые привычные граффити, а на яркие фрагменты из сказок и пейзажи природы.

Однако стоит заметить, что Раменское - не единственный район с таким интересным решением фасадов зданий.

Разукрашенные дома в Раменском. Фото: Светлана Сарычева

Так, в Москве неподалеку от станции метро "Бабушкинская" между Изумрудной улицей и Янтарным проездом в 2007 году появился настоящий район граффити. Объектами для граффити мастеров стали ничем не примечательные четырех- и пятиэтажные дома.

Количество домов, участвовавших в проекте, было выбрано не случайно. В 2007 году группе, работающей над проектом, исполнилось 12 лет, поэтому художники выбрали 12 объектов для уличного творчества. Выполненный на профессиональном уровне арт-проект не может оставить равнодушным и не привлечь внимание к деталям. Таблички с номерами домов и окна отлично вписались в общую концепцию разукрашенных фасадов.

Разукрашенные дома в Лосиноостровском районе. Фото: ИТАР-ТАСС

Вообще, этот район рекомендован к посещению каждому, кто интересуется искусством граффити, и просто любителям неординарных решений. Стоит заметить, что рисунки тут довольно необычные, и привлекают внимание прохожих, однако детей такого рода картины могут напугать.

Разукрашенные дома в Лосиноостровском районе. Фото: ИТАР-ТАСС

Торец здания "Управления капитального ремонта и строительства", расположенного по адресу: Малая Ордынка, дом №38 украсила работа Тихона Пенкина, которая была создана в рамках фестиваля стрит-арта MOST 2012.

Фото:http://www.facebook.com/mostfest

Проект под названием "Москва: новые пути" рассказывал о будущем, целях жителей мегаполиса, представлении современного городского пространства и его взаимодействии с искусством.

В работе участников отражается нестандартный подход к преображению городской окружающей среды и его влияние на жителей города. Главными направлениями уличного искусства у художников фестиваля стали: граффити, паблик-арт, монументальная живопись и постер.

Фото: www.facebook.com/mostfest

Необычный рисунок монументальной живописи с интересными лицами и глубиной ярких пастельных оттенков расположился в Центральном округе столицы на жилом доме в Астраханском переулке. Автор создавал свой рисунок в одиночестве в течение пяти дней. Интересно, что художник представлял, какие люди могли жить в этом доме много лет назад, и решил изобразить их в виде комичных буржуа.Теперь шедевр уличного искусства радует глаз автомобилистов и жителей города.

Фото: www.mos-gaz.ru

В рамках фестиваля "Москва - энергоэффективная столица!" художниками был расписан фасад одного из зданий ГУП "Мосгаз". Рисунок, показывающий старую Москву, украшает четырехэтажный дом по адресу: Ананьевский переулок, 5/7. Этот дом также часто называют Дом-картинка, а некоторые даже утверждают, что это самый большой граффити рисунок на государственных учреждениях в России.

Фото: www.alexandrefarto.com/

Удивительным примером столичного уличного арта стало здание на Саввинской набережной, 27.

Молодой художник из Португалии Александр Фарто, или просто Vhils, работы которого не являются граффити в прямом смысле этого слова, выбил портрет мужчины на стене здания. Свои шедевры Александр оставил на многих стенах по всему миру при помощи молотка и перфоратора.