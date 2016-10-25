Форма поиска по сайту

25 октября 2016, 18:07

Экономика

Реестр всех водных объектов создадут в столице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Электронный реестр всех водных объектов хотят создать в столице. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госзакупок.

Подрядчика для создания информационной системы учета и контроля водных объектов столицы ищет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Система будет предназначена для сбора, обработки и хранения информации обо всех реках в Москве. Кроме того, исполнитель должен сделать графическую визуализацию данных объектов.

В реестр также будет включена информация о типе объекта, его площади, притоках, уровне загрязнения, а также о водопользователях.

Согласно документам, систему должны создать в течение декабря 2016 года.

По данным из открытых источников, на территории Москвы существует более 300 водоемов, включая пруды и озера. Также в городе течет около 196 рек и ручьев, большая часть из которых полностью или частично заключены в коллекторы.
