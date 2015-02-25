На ВДНХ может появиться гигантское колесо обозрения

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Гигантское колесо обозрения могут построить на территории ВДНХ. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Консультационные услуги и услуги по проведению комплексного рабочего совещания (дизайн-воркшопа) планируется закупить у базирующейся в Великобритании компании "Ове Аруп энд Партнерз Интернэшнл Лимитед" (Arup Group).

Группа участвовала в создании проектов более чем в 160 странах мира, среди наиболее известных – здание оперного театра в Сиднее, гостиница Marina Bay Sands в Сингапуре с панорамным бассейном на крыше, 40-этажный небоскреб Сент-Мэри Экс 30 и мост Миллениум-бридж в Лондоне.

Цена контракта составляет 44 тысячи 958 фунтов стерлингов. На портале госзакупок размещен проект договора между британской компанией и ОАО "ВДНХ".

Arup Group оказывает многопрофильные услуги по проектированию, дизайну, планированию, управлению проектами и консалтингу в архитектурной среде. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, филиалы Arup Group есть в 42 странах мира, в том числе и в России.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по строительству самого высокого в мире колеса обозрения на территории парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы, возле цирка на проспекте Вернадского. Проект "Вид столицы" - колесо обозрения высотой 220 метров с 275-метровым шпилем – был озвучен осенью 2011 года.