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Политика

20 июля 2012, 13:42

Власти заказали проект планировки промзоны рядом с «Москва-Сити»

госзакупки промзоны Москва-Сити Москомархитектура бюджет городское хозяйство власть парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция

ИТАР-ТАСС

Городские власти объявили конкурс на подготовку проекта планировки части производственной зоны «Силикатные улицы», расположенной рядом с деловым центром «Москва-Сити», говорится в сообщении интернет-сайта госзакупок.

Согласно техзаданию Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), площадь в границах подготовки проекта планировки территории составляет 95,4 гектара.

Победителю конкурса предстоит указать показатели объектов капитального строительства, планируемых к размещению и реконструкции в промзоне, и показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, при проектировании территории необходимо предусмотреть сохранение площади и целостности двух проектных озелененных бульваров - по долине реки Ходынки и по Карамышевской набережной.

Среди прочего власти ждут от победителя тендера предложений по организации сети велосипедных дорожек и рекомендаций по обслуживанию территории водным транспортом, говорится в официальной документации.

Отметим, начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,86 миллиона рублей.

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