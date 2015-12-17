1388 трамваев, троллейбусов и автобусов оборудуют видеорегистраторами

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столичные трамваи, троллейбусы и автобусы оснастят видеорегистраторами до января 2016 года. Всего будет закуплено 798 регистраторов для трамваев, 496 для троллейбусов и 124 для городских автобусов. Об этом говорится в документации ГУП "Мосгортранс".

В каждом из 1388 трамваев, троллейбусов и автобусов появится по две видеокамеры, которые будут записывать звук. В "Мосгортрансе" пояснили, что планируется оснастить большую часть подвижного состава. Речь не идет о совсем новых вагонах трамваев, которые поставляются уже со встроенными системами видеофиксации.

Видеорегистраторы будут установлены до января 2016 года. На внедрение системы может быть потрачено до 19,9 миллиона рублей.

Летом планировалось оборудовать видеорегистраторами 700 автобусов, троллейбусов и трамваев. В кабинах водителей могут установить мониторы, на которые будет выводиться изображение со всех камер одновременно или по очереди. "Картинка" может также транслироваться онлайн в диспетчерский центр.

По оценкам экспертов, благодаря постоянному контролю камер водители аккуратнее управляют автобусами – без резкого торможения и разгона. Водители начали понимать, что в случае, если ДТП произойдет по их вине, этот факт вряд ли удастся скрыть. Пассажиры также ведут себя спокойнее в салонах, оснащенных видеорегистраторами.