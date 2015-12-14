В Москве установят более трех тысяч торговых киосков

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Более трех тысяч новых торговых киосков появятся в Москве до конца 2017 года. Палатки "Печать", "Мороженое", "Молоко", "Театральные кассы", "Овощи фрукты", "Хлебобулочная продукция", "Цветы", "Мясная продукция" и "Бытовые услуги" будут выполнены в единой концепции. Соответствующие документы появились на портале госзакупок.
До 2017 года будет установлено 3162 торговых киоска, из них:
- 1975 павильонов "Печать";
- 871 – "Мороженое";
- 102 – "Цветы";
- 89 – "Овощи фрукты";
- 36 – "Хлебобулочные продукты";
- 33 – "Бытовые услуги";
- 21 – "Молоко";
- 17 – "Мясная продукция";
- 15 – "Театральные кассы".
Всего на новый формат уличной торговли власти могут потратить до 4,6 миллиарда рублей.
Напомним, в Москве разрабатывается новая схема размещения торговых киосков. Замену старых объектов на палатки нового образца проводят за счет города, право на торговлю в них разыгрывают на торгах. До реорганизации власти проводили аукционы на право размещения торгового объекта, а его закупку, установку и подключение к сетям осуществлял предприниматель.
Одна из важных концепций размещения киосков – шаговая доступность. Ранее глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин сообщил m24.ru, что киоски печати появятся на максимально проходимых местах. Он также отметил, что в торговых точках будут продаваться, в том числе и канцелярские товары, напитки и еда.
В ноябре власти признали эксперимент с новыми палатками и торговыми точками на ярмарках выходного дня успешным. Всего в центре Москвы установили 129 нестационарных торговых объектов. Из них 92 – киоски "Печать", 24 павильона "Мороженное", одна палатка "Овощи и фрукты", семь точек с театральными билетами, три – с хлебом и две – с цветами.