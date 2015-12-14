В Москве установят более трех тысяч торговых киосков

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более трех тысяч новых торговых киосков появятся в Москве до конца 2017 года. Палатки "Печать", "Мороженое", "Молоко", "Театральные кассы", "Овощи фрукты", "Хлебобулочная продукция", "Цветы", "Мясная продукция" и "Бытовые услуги" будут выполнены в единой концепции. Соответствующие документы появились на портале госзакупок.

До 2017 года будет установлено 3162 торговых киоска, из них:

1975 павильонов "Печать";

871 – "Мороженое";

102 – "Цветы";

89 – "Овощи фрукты";

36 – "Хлебобулочные продукты";

33 – "Бытовые услуги";

21 – "Молоко";

17 – "Мясная продукция";

15 – "Театральные кассы".

Всего на новый формат уличной торговли власти могут потратить до 4,6 миллиарда рублей.

Напомним, в Москве разрабатывается новая схема размещения торговых киосков. Замену старых объектов на палатки нового образца проводят за счет города, право на торговлю в них разыгрывают на торгах. До реорганизации власти проводили аукционы на право размещения торгового объекта, а его закупку, установку и подключение к сетям осуществлял предприниматель.

"Москва в цифрах": Новые киоски

Одна из важных концепций размещения киосков – шаговая доступность. Ранее глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин сообщил m24.ru, что киоски печати появятся на максимально проходимых местах. Он также отметил, что в торговых точках будут продаваться, в том числе и канцелярские товары, напитки и еда.

В ноябре власти признали эксперимент с новыми палатками и торговыми точками на ярмарках выходного дня успешным. Всего в центре Москвы установили 129 нестационарных торговых объектов. Из них 92 – киоски "Печать", 24 павильона "Мороженное", одна палатка "Овощи и фрукты", семь точек с театральными билетами, три – с хлебом и две – с цветами.