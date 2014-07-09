Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09 июля 2014, 15:48

Иностранцев допустят к госзакупкам после локализации производств в РФ

госзакупки власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Иностранные компании допустят к госзакупкам при условии локализации производства в России, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, иностранные производители будут допускаться к участию в государственных закупках, если производитель возьмет на себя обязательство за несколько лет локализовать производство продукции на территории России.

Глава правительства подчеркнул, что Россия вправе ограничивать ввоз в страну продукции, аналоги которой в России уже производятся, - насколько это позволяют нормы Всемирной торговой организации. По его словам, одним из таких механизмов может стать регулирование системы госзакупок.

Сейчас иностранные компании тоже могут участвовать в госзакупках, однако российские производители имеют преимущества - в частности, могут устанавливать более высокую цену.

Ссылки по теме

Премьер также рассказал о планах увеличения доли предприятий, осуществляющих технологические инновации, до 50% к 2020 году. По его словам, для этого необходимо проводить масштабное перевооружение и модернизацию промышленности, стимулировать, в том числе, через налоговые механизмы, заменить устаревшее оборудование.

Напомним, что уже к 1 октября 2014 года правительство должно определить перечень товаров, которые будут закупаться для госнужд "исключительно или преимущественно" у российских производителей и компаний из других стран Таможенного союза.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать