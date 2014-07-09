Иностранцев допустят к госзакупкам после локализации производств в РФ

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Иностранные компании допустят к госзакупкам при условии локализации производства в России, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, иностранные производители будут допускаться к участию в государственных закупках, если производитель возьмет на себя обязательство за несколько лет локализовать производство продукции на территории России.

Глава правительства подчеркнул, что Россия вправе ограничивать ввоз в страну продукции, аналоги которой в России уже производятся, - насколько это позволяют нормы Всемирной торговой организации. По его словам, одним из таких механизмов может стать регулирование системы госзакупок.

Сейчас иностранные компании тоже могут участвовать в госзакупках, однако российские производители имеют преимущества - в частности, могут устанавливать более высокую цену.

Премьер также рассказал о планах увеличения доли предприятий, осуществляющих технологические инновации, до 50% к 2020 году. По его словам, для этого необходимо проводить масштабное перевооружение и модернизацию промышленности, стимулировать, в том числе, через налоговые механизмы, заменить устаревшее оборудование.

Напомним, что уже к 1 октября 2014 года правительство должно определить перечень товаров, которые будут закупаться для госнужд "исключительно или преимущественно" у российских производителей и компаний из других стран Таможенного союза.