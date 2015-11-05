В Московском зоопарке установят три новогодние фотозоны

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

К Новому году московский зоопарк установит три фотозоны – "Уютный дом", "Маяк" и "Зоопарк 2016". В них посетители зверинца смогут сделать снимки на память. Фотозоны будут выполнены из морозоустойчивого материала, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно документации, все фотозоны будут расположены в старой части зоопарка. Они будут оборудованы сказочными декорациями, к примеру, на одной из них предполагается установить качели, украшенные фигурой обезьянки.

Фототочку "Уютный дом" расположат вдоль забора главного пруда, между переходом на новую территорию.

Фото: Московский Зоопарк

В ней будет воссоздан интерьер гостиной, украшенной к празднику. "Коробки с подарками, новогодние сладости, игрушки, часы с кукушкой. Для фотографирования в интерьере декораций имеется возможность присесть на стул или выглянуть в окно", - говорится в документации.

В основе "Маяка" планируется использовать северный пейзаж. На заднем плане будет установлен маяк, рядом будут летать чайки. Оригинальность конструкции – специальный подвижный элемент крепежа чаек к маяку. Кроме того, рядом с маяком появятся качели, украшенные фигуркой новогодней обезьянки.



Фото: Московский Зоопарк

Северный маяк расположится на уже существующем подиуме между двумя кафе.

Объемные буквы "Зоопарк 2016" будут выполнены в том же стиле, что и предыдущие зоны. Конструкция должна иметь возможность замены цифр на новые, что позволит использовать ее круглогодично. Праздничные буквы появятся на площадке при входе в зоопарк.

Все работы по установке фотозон будут выполнены до конца года. Макисмальная стоимость контракта составляет около 1 миллиона рублей.

Напомним, в начале декабря на улицах и площадях Москвы появятся первые новогодние елки. Концепция праздника уже утверждена, всего установят 62 елки и 14 световых фонтанов, развесят 63 тысячи игрушек.

Для всех елок разработано несколько видов украшений, которые будут имитировать елочные игрушки разных исторических эпох. Украшения будут прочными и небьющимися.

Город будет украшен в едином стиле. Новой концепции дали название "Новогоднее настроение". Главным логотипом праздника стала почтовая мака, она появится на рекламных плакатах, витринах магазинов и билетов в метро.