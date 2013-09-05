Новый сервис не позволит завышать цены на портале поставщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый сервис на портале поставщиков не позволяет завышать цены при заключении госконтрактов. Она разработана для закупок малого объема (до 400 тысяч рублей), где конкурсные процедуры не предусмотрены.

При попытке госзаказчика завысить цену новый сервис отправляет ему уведомление о наличии в Электронном магазине более дешевого товара. Система спрашивает у заказчика, уверен ли он, что хочет заключить контракт именно с этим поставщиком, и предлагает посмотреть предложения с более низкими ценами. При этом все случаи выбора оферты с завышенной ценой попадают в реестр для проверки, сообщает пресс-служба тендерного комитета столицы.

Кроме того, поставщики, выставившие цену более, чем на 20% выше рыночной, получают уведомление в личный кабинет. Одновременно на портале сведения о нем выделяются ярко-красным маркером с предупреждением о завышенной цене. Если заказчик выберет такую оферту, система вышлет ему уведомление о том, что договор будет находиться под особым контролем.