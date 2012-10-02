Городские власти заказали интерактивный макет Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили конкурс на создание интерактивной демонстрационной карты-макета Москвы для постоянной выставки по градостроительству, которая проходит в архитектурно-строительном центре "Дом на Брестской", говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Согласно техзаданию Москомархитектуры, макет будет охватывать всю территорию города с новыми границами. Масштаб карты составит 1:4000, а площадь объекта - 278 кв. метров.

"На макете будет возможно с помощью мультимедийного оборудования обозначить световые акценты и демонстрировать фото- и видеоматериалы, запускать справочную информацию по аудиоканалам. Так, с помощью проекторов высокого разрешения можно будет подсветить одно здание, какой-то район или округ Москвы, основные транспортные магистрали, группу зданий по тематическому признаку (спорт, культура, туризм и др.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на карте-макете можно будет изучить Генеральный план города, карту метро, планы развития территорий, новостройки, а также спроецировать и трехмерное изображение.

Чиновники надеются, что этот проект привлечет внимание горожан, туристов и гостей столицы и станет самостоятельной городской достопримечательностью.