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Наземный транспорт

01 августа 2014, 19:03

Столичные власти введут систему мониторинга велосипедистов и пешеходов

госзакупки пешеходы велодорожки наземный транспорт тендер мониторинг вело/мото

Фото: m24.ru

Центр организации дорожного движения правительства Москвы объявил тендер по созданию системы мониторинга пешеходного и велосипедного движения в столице. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 18,5 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, детекторы, задействованные в мониторинге должны будут иметь возможности раздельного и комбинированного подсчета как пешеходов, так и велосипедистов.

Кроме того в их задачи войдет определение направления движения велосипедистов и их подсчет в движущихся группах. Точность подсчета при этом должна быть не менее 95%, длительность автономной работы - не менее двух лет, а видеть пешеходов детектор должен не менее чем за 4 метра при комбинированном подсчете и 15 метров - при выделенном.

Как развивается велосипедная сеть в Москве

Датчики планируется установить на велосипедных дорожках "Марьино-Капотня", "Беляево-Чертаново", а также в парках "Музеон" и "Фили". Кроме того, приборы появятся на пересечениях Тверской улицы с Газетным переулком, Тверским бульваром, Большой Садовой и Лесной улицами и на пересечении Большой Никитской улицы с Газетным переулком и Тверским бульваром.

В задании уточняется, что работы должны быть выполнены уже через месяц после подписания контракта. Заявки на участие в тендере принимаются до 18 августа, а электронный аукцион назначен на 25 августа.

Напомним, ранее M24.ru писало, что в Москве могут появиться брендированные велодорожки, которые будут строиться за счет спонсоров и безвозмездно передаваться городу. За это компании-инвесторы смогут использовать их как рекламную площадь. Появление брендированных велодорожек на улицах города позволит сэкономить налоговые отчисления москвичей в бюджет столицы.

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На сегодняшний день в городе организовано 146 километров велодорожек. До конца года их протяженность увеличится до 281 километров. Так, 18 километров велодорожек планируется проложить по Бульварному кольцу и набережным: Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Кадашевской и Берсеневской.

На 16 улицах в центре города велодорожки будут сделаны за счет сужения проезжей части. В частности, полосы появятся на проспекте Академика Сахарова, Берсеневском переулке, Нижней Сыромятнической улице, Кадашевской набережной, на Бульварном кольце и в Устьинском проезде. В начале июня, в результате голосования в приложении "Активный гражданин" две трети жителей Москвы поддержали расширение сети велосипедных дорожек в городских парках. Так, больше всего москвичей выступили за создание новых веломаршрутов в парках "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Лосиный остров", "Измайлово" и "Битцевский парк".

В настоящее время в городе открыли 20 пунктов проката велосипедов, к августу их будет 150, а через год уже 300. Новая схема их размещения полностью покроет весь центр Москвы, частично Южный и Юго-Западный округа. Первый месяц новая система выдержала без сбоев: ни один велосипед не был украден или разобран по частям.

Сюжет: ВелоМосква: где кататься в городе

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