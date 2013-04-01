Форма поиска по сайту

01 апреля 2013, 16:45

В 2013 году Москва потратит на госзакупки 700 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 700 миллиардов рублей будет потрачено в Москве в 2013 году на госзакупки, заявил заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов на конференции о системе государственных заказов. По словам чиновника, столица в течение многих лет лидирует в национальном рейтинге прозрачности закупок.

При этом ежегодно власти экономят на торгах значительные суммы - в 2011 и 2012 годах им удалось снизить первоначальные цены контрактов почти на 250 миллиардов рублей. "Это два годовых бюджета такого крупного субъекта Российской Федерации, как республика Татарстан", - отметил Андрей Шаронов.

Кроме того, система госзакупок является частью модели управления городом. По словам чиновника, в рамках программы "Открытое правительство" москвичи на публичных ресурсах могут узнавать цифры, темы, контракты и высказываться по поводу того, что они в реальности видят в связи с исполнением тех или иных контрактов... Особенно популярно это по ремонту дорог, подъездов и дворов", - приводит слова заместителя мэра информационный центр столичного правительства.

Андрей Шаронов также добавил, что каждый житель города может высказаться по поводу того, что было сделано за бюджетные деньги, загрузить фотографии с реального объекта на сайт и получить ответ в течение недели.

госзакупки Андрей Шаронов бюджет

Главное

